"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,6 млн куб. м через "Суджу"

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,6 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу, 10 декабря, объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 11 декабря может составить около 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.