В России выявили 5 078 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 078, летальных исходов из-за ковида - на 47. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 675 случаев заражения и 48 смертей, всего с начала пандемии - 21 846 722 и 394 309 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 271 против 4 541 днем ранее, до 21 267 545.

За сутки в РФ госпитализировали 876 заболевших против 882 днем ранее (снижение на 0,7%). Число госпитализаций уменьшилось в 38 регионах и увеличилось в 39, в восьми субъектах ситуация не изменилась.