В России выявили 5 914 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 914 против 5 478 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 29 декабря, когда штаб сообщал о 6 146 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 876 336 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 40 против 46 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 569 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 5 154 против 5 028 днем ранее, до 21 293 221.

За сутки в РФ госпитализировали 837 заболевших против 893 днем ранее (снижение на 6,3%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 40, в 11 субъектах ситуация не изменилась.