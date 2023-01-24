В России за сутки выявили 4 702 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 702, летальных исходов из-за ковида - на 42. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 719 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 21 903 578 и 394 777 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 466 против 3 640 днем ранее, до 21 315 632.

За сутки в РФ госпитализировали 970 заболевших против 362 днем ранее (увеличение на 168%). Число госпитализаций выросло в 65 регионах и снизилось в 9, в 11 субъектах ситуация не изменилась.