Контейнерный хаб под Астраханью запустят в 2024 году

Власти Астраханской области связывают перспективы роста грузооборота с развитием Каспийского кластера международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", крупнейший контейнерный хаб на юге России будет запущен в 2024 году, сообщил в воскресенье министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Портовая инфраструктура региона (порт Оля и порт Астрахань) позволяет отгружать более 16 млн тонн грузов в год, в данный момент она загружена на 20%. В 2020 году ОЭЗ "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области объединена в Каспийский кластер с портовой особой экономической зоной (ПОЭЗ) в районе порта Оля. Резидентами стали портово-логистическая компания "Каспий", с проектом по строительству контейнерного терминала для обработки грузов, и компания "Агротерминал Каспий", планирующая построить терминал для приема, хранения и отгрузки зерновых культур и растительного масла.

"Суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2022 год составил почти 3 млн тонн, что на 14,5 % выше итоговых показателей 2021 года. Роста грузооборота удалось достичь благодаря активизации перевозок по Транскаспийскому участку МТК "Север - Юг". Перспективы дальнейшего развития грузооборота во многом связаны с развитием Каспийского кластера, который объединил две особые экономические зоны - портовую и промышленно-производственную. Сейчас регион работает над созданием самого крупного контейнерного хаба на юге России с новыми терминалами по перевалке масла и зерна, которые начнут работу в 2024 году", - сообщил Волынский, уточнив, что реализация этих планов сделает Каспийский кластер мощной базой обработки грузов, идущих по МТК "Север - Юг", и разовьет перевозки на азиатском направлении.

Он уточнил, что с вводом первой очереди ПОЭЗ ожидается увеличение грузооборота на 3,3 млн тонн до конца 2024 года. Общая мощность новых причалов по итогам формирования ПОЭЗ составит около 20 млн тонн. По словам Волынского, транскаспийский маршрут МТК "Север-Юг" будет востребован для поставок из Ирана, Индии, Бангладеш, Пакистана, Афганистана, ОАЭ.