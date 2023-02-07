Аэромобильная группировка из 100 спасателей МЧС России прибыла в Турцию

Спасатели МЧС России прибыли в Турцию для участия в ликвидации последствий землетрясения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В аэропорту города Адана приземлились три самолета МЧС России: два Ил-76 и Ан-148. Они доставили в зону стихийного бедствия более 100 спасателей и врачей, девять единиц специальной техники. Также в состав группировки входит аэромобильный госпиталь МЧС для оказания помощи пострадавшим.

На вооружении у спасателей МЧС эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 м, а также беспилотники для мониторинга обстановки с воздуха. В группировку МЧС вошли и кинологические расчеты для проведения разведки на четырех участках работ. Они имеют опыт поиска пострадавших в разрушенных зданиях.