Спасатели МЧС России планируют работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней

Спасатели МЧС России пока запланировали работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, в случае необходимости срок работы будет продлен. Об этом журналистам сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда "Центроспас" МЧС России Игорь Акмаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом базовом лагере наша жизнь, наша автономия на 10 дней", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости по решению руководства России сроки работы будут увеличены.

Российские спасатели оборудовали базовый лагерь в наиболее пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш. "Он полностью автономный, аналогов в мире, насколько мне известно, нет", - отметил Акмаев. Специалисты МЧС будут работать в три смены по восемь часов каждая. Работы будут вестись круглосуточно. Акмаев указал, что объем работ колоссальный, так как разрушения есть везде. В данный момент основная группа разведки отправилась на место для рекогносцировки.