Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, указав на возможность ее повышения при усилении проинфляционных рисков. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности", - говорится в сообщении.

ЦБ указывает, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.