В России за сутки коронавирусом заболели свыше 8 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 008 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 50,7%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах России, снижение - в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 955 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 947.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 36 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 7 307 человек, или на 26,6% меньше в сравнении с 8 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 714 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 570 умерших и 22 088 256 выздоровевших.