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На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч

Россия Материалы 11 апреля 2023 01:25 (UTC +04:00)
На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч

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Извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 15 км произошло в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Как сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, есть угроза перекрытия трассы раскаленными потоками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии [схода потоков раскаленной массы со склонов]. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель. Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15 км", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что в настоящее время вулкану присвоили наивысший "красный" код опасности для авиации. "Раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

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