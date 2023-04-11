На Камчатке ограничили транспортное сообщение с накрытыми пепловой тучей поселками

Движение всех видов транспорта ограничили в поселках Усть-Камчатского района, которые во вторник накрыло пепловым облаком в результате извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Утром 11 апреля ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Дорогу закрыли на участке со 153 км по 408 км (от поворота на село Эссо - до поселка Усть-Камчатск). Все рейсовые автобусы по данному направлению отменены", - говорится в сообщении. Информацию об открытии участка дороги дадут дополнительно.

Возможен сход селевых потоков, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ЕГС РАН.