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На Камчатке ограничили транспортное сообщение с накрытыми пепловой тучей поселками

Россия Материалы 11 апреля 2023 03:38 (UTC +04:00)
На Камчатке ограничили транспортное сообщение с накрытыми пепловой тучей поселками

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Движение всех видов транспорта ограничили в поселках Усть-Камчатского района, которые во вторник накрыло пепловым облаком в результате извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Утром 11 апреля ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Дорогу закрыли на участке со 153 км по 408 км (от поворота на село Эссо - до поселка Усть-Камчатск). Все рейсовые автобусы по данному направлению отменены", - говорится в сообщении. Информацию об открытии участка дороги дадут дополнительно.

Возможен сход селевых потоков, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ЕГС РАН.

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