В России выявили 6 012 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 012, летальных исходов из-за ковида - на 33. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 093 случая заражения и 35 смертей, всего с начала пандемии - 22 826 827 и 398 175 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 582 против 7 397 днем ранее, до 22 221 995.

За сутки в России госпитализировали 1 165 заболевших ковидом против 1 339 днем ранее (снижение на 13%). Число госпитализаций увеличилось в 31 регионе и уменьшилось в 47, еще в семи ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 934 против 569 днем ранее, до 3 503 418. Умерли шесть заболевших (днем ранее - девять, всего с начала пандемии - 48 665). Количество случаев выздоровления возросло на 1 052, до 3 313 687.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 636 случаев заражения и 1 106 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 937 306 и 1 893 598 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на семь, до 37 591.