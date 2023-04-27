В России выявили 6 503 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 503, летальных исходов из-за ковида - на 33. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 012 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии - 22 833 330 и 398 208 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 213 против 7 582 днем ранее, до 22 229 208.

За сутки в России госпитализировали 1 022 заболевших ковидом против 1 165 днем ранее (снижение на 12,3%). Число госпитализаций увеличилось в 28 регионах и уменьшилось в 50, еще в семи ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 904 против 934 днем ранее, до 3 504 322. Умерли семь заболевших (днем ранее - шесть, всего с начала пандемии - 48 672). Количество выздоровевших возросло на 962, до 3 314 649.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 630 случаев заражения и 763 случая выздоровления, всего с начала пандемии - 1 937 936 и 1 894 361 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 6, до 37 597.