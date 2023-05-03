В России выявили 3 214 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 214, летальных исходов из-за ковида - на 33. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 404 случая заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии - 22 862 069 и 398 399 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 6 549 против 4 503 днем ранее, до 22 265 627.

За сутки в России госпитализировали 1 054 заболевших ковидом против 328 днем ранее (рост в 3,2 раза). Число госпитализаций увеличилось в 65 регионах и уменьшилось в 10, еще в 10 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 358 против 353 днем ранее, до 3 507 807. Умерли семь заболевших (днем ранее - восемь, всего с начала пандемии - 48 710). Количество выздоровевших возросло на 942, до 3 319 186.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 237 случаев заражения и 546 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 940 483 и 1 897 601 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на восемь, до 37 639.