Россия сообщает о попытке атаки беспилотниками на Кремль (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Россия сообщает о попытке атаки беспилотниками на Кремль, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы президента РФ, "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль". "В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе подчеркнули, что "вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет".

Президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.