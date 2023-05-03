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Россия сообщает о попытке атаки беспилотниками на Кремль (ВИДЕО)

Россия Материалы 3 мая 2023 17:21 (UTC +04:00)
Россия сообщает о попытке атаки беспилотниками на Кремль (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - Россия сообщает о попытке атаки беспилотниками на Кремль, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным пресс-службы президента РФ, "два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль". "В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - подчеркнули в Кремле.

В пресс-службе подчеркнули, что "вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет".

Президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.

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