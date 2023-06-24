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В России сообщили о движении военной техники по федеральной дороге

Россия Материалы 24 июня 2023 07:07 (UTC +04:00)
В России сообщили о движении военной техники по федеральной дороге

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В правительстве Воронежской области РФ сообщили, что по федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники.

Об этом правительство области сообщило в своем Telegram-канале, передает Trend.

Жителей Воронежской области просят временно избегать использования этой дороги и индивидуальных транспортных средств.

"По федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон" движется колонна военной техники. Просим всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 "Дон" и индивидуальными транспортными средствами", - отметили в правительстве области.

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