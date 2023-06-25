Инам Керимов избран председателем Судебно-правового совета

БАКУ /Trend/ - 24 июня состоялось первое заседание Судебно-правового совета Азербайджанской Республики в новом составе.

Как сообщает Trend, на голосование на пост председателя Судебно-правового совета была поставлена кандидатура члена Совета Инама Керимова. По итогам голосования Инам Керимов был единогласно избран председателем Судебно-правового совета.

Поблагодарив членов Совета за оказанное ему высокое доверие, Инам Керимов отметил, что судебно-правовые реформы, основу которых заложил общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, сегодня успешно продолжаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Председатель довел до внимания участников заседания, что Указ Президента страны от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» послужил началом нового этапа в судебной системе страны.

На заседании были обсуждены предстоящие задачи по совершенствованию судебной деятельности и выдвинуты соответствующие предложения.