Посол РФ в Иране вызван в МИД Ирана - Тегеран обвиняет Москву в предательстве

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол России в Иране Алексей Дедов вызван в МИД Ирана.

Как сообщает в среду Trend, Дедов был вызван в МИД Ирана в связи с заключительным заявлением шестого раунда стратегических переговоров между министрами иностранных дел России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Иран выразил протест против содержания данного заявления. Присутствовавший на встрече помощник министра иностранных дел Ирана и директор департамента по странам Персидского залива Министерства иностранных дел Алиреза Энаяти подчеркнул, что острова Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб принадлежат Ирану, и призвал Россию скорректировать свою позицию по этому вопросу.

Посол РФ выказал уважение к территориальной целостности Ирана и заявил, что в кратчайшие сроки доведет суть данного недовольства до сведения Москвы.

Отметим, что в последние дни различные круги в Иране расценили это заявление как "предательство" России по отношению к их стране, что привело к протестам на дипломатическом уровне.