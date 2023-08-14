Российская авиакомпания запустит рейсы из Хабаровска в Бангкок

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания "Аэрофлот" в осенний период начнет осуществлять регулярные перелеты из международного аэропорта Хабаровск в столицу Таиланда, соответствующая информация опубликована в Telegram-канале хабаровского аэропорта, передает Trend.

Сообщается, что полеты в Бангкок планируют включить в осенне-зимний график авиасообщения с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года.

Для этого маршрута будет задействован воздушный судно Airbus 330-300. Время в пути составит приблизительно 10 часов. Планируется, что вылеты из Хабаровска будут осуществляться по четвергам и субботам, а прибытие обратно в Хабаровск - по средам и субботам. Подробности программы полетов на данный момент находятся на этапе согласования, как уточняется в сообщении.