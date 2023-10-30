В ближайшие дни планируется восстановить работу аэропорта Махачкалы

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена, сообщает Telegram-канал правительства республики Дагестан РФ, передает Trend.

Согласно информации, работу аэропорта восстановят после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

Кроме того, в правительстве региона сообщили, что ситуация находится под контролем главы республики Дагестан Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Муниципальные образования работают совместно с правоохранительными службами, в городах и районах республики усилены меры безопасности.