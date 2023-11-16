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Россия направила очередную партию гуманитарной помощи населению Газы

Россия Материалы 16 ноября 2023 05:43 (UTC +04:00)
Россия направила очередную партию гуманитарной помощи населению Газы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Специальный самолет МЧС России вылетел с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, сообщили в пресс-службе министерства, передает Trend.

В министерстве сообщили, что самолет Ил-76 МЧС России отправился из аэропорта Жуковский в город Эль-Ариш с грузом, включающим аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания общим весом около 21 тонны. Согласно информации, этот рейс осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова в сотрудничестве с Международной организацией гражданской обороны.

По прибытии в Египет груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для последующей доставки в сектор Газа.

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