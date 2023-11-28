Первый замгендира ТАСС Гусман избран в президиум МПРК ЮНЕСКО

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман избран постоянным докладчиком президиума Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказали в постпредстве РФ при международной организации.

"Сегодня утром состоялись выборы в президиум МПРК на пост докладчика. По их результатам был избран Михаил Соломонович Гусман", - заявили в постпредстве.

Как сообщается, единственным конкурентом в рамках прошедшего голосования был представитель Эстонии.

Постпредство опубликовало по случаю избрания Гусмана заявление, в котором отметило, что Россия "продолжает содействовать достижению целей МПРК". "Выступаем за обеспечение безопасности журналистов, содействие развитию СМИ в Африке, наращивание проектной деятельности", - заявили дипломаты.

Международная программа развития коммуникации была учреждена в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты - ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых авторов XX века, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес. Созданная при ЮНЕСКО специализированная программа остается и сегодня ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации помощи прессе. За годы своего существования МПРК направила на поддержку средств массовой информации более $100 млн, проспонсировав около 2 тыс. проектов в 140 странах.