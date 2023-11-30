В России высказались за расширение мандата миротворцев ООН на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Одним из вариантов реализации положений ближневосточной резолюции СБ ООН может стать расширение роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия.

Об этом сказал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, передает Trend.

"Ожидаем, что Генеральный секретарь ООН, как это предусмотрено в резолюции под номером 2712, в кратчайшие сроки представит свои предложения относительно конкретных вариантов организации механизма контроля за ее реализацией", - сказал Небензя.

По его словам, одним из вариантов может стать расширение мандата Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия.

"В состав этой миссии входят более двухсот военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и развернуто при условии соответствующего увеличения ресурсов. Мы требуем от Генерального секретаря проработать этот вариант или предложить альтернативу", - отметил он.