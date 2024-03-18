Путин лидирует на президентских выборах в России после обработки 80% протоколов

БАКУ /Trend/ - На выборах президента России кандидат и действующий президент Владимир Путин уверенно лидирует, набрав 87,15% голосов после обработки 80% протоколов, сообщили в ЦИК РФ, передает Trend.

Согласно информации, на втором месте располагается кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,22% голосов, за которым следует представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков с результатом 4,04%. Леонид Слуцкий, кандидат от ЛДПР, занимает четвертое место с 3,16% голосов.

Таким образом, Путин гарантированно побеждает на выборах, и второй тур становится невозможным. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов избирателей, участвовавших в голосовании.