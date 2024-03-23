Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

МЧС России опубликовало список погибших в теракте в "Крокус сити холле"

Россия Материалы 23 марта 2024 18:50 (UTC +04:00)
МЧС России опубликовало список погибших в теракте в "Крокус сити холле"

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/- МЧС России впервые опубликовало список лиц, погибших в результате теракта в "Крокус сити холле".

Как передает Trend, список размещен на сайте министерства.

Согласно информации, на данный момент в списке значатся 13 фамилий. Сведения размещены по состоянию на 17:00 23 марта.

МЧС также регулярно обновляет списки пострадавших, опираясь на информацию, предоставленную Минздравом РФ.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости