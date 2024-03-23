МЧС России опубликовало список погибших в теракте в "Крокус сити холле"

БАКУ /Trend/- МЧС России впервые опубликовало список лиц, погибших в результате теракта в "Крокус сити холле".

Как передает Trend, список размещен на сайте министерства.

Согласно информации, на данный момент в списке значатся 13 фамилий. Сведения размещены по состоянию на 17:00 23 марта.

МЧС также регулярно обновляет списки пострадавших, опираясь на информацию, предоставленную Минздравом РФ.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".