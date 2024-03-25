Первый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" признал свою вину в суде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холла" Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, передает Trend.

Ранее в воскресенье Басманный суд по запросу следствия продлил арест Мирзоева до 22 мая.

Мирзоеву предъявлены обвинения в совершении теракта, в результате которого погиб человек, в рамках организованной группы.

Сообщается, что согласно фабуле обвинения, Мирзоев, действуя в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе по гражданам Российской Федерации, находившимся в зданиях "Крокус сити холла", после чего обвиняемые подожгли здание.