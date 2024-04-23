МИД России заявил о попытках Запада дестабилизировать Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Страны коллективного Запада в попытках нанести стратегическое поражение РФ стремятся дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии министерства "О продвижении российских интересов на Южном Кавказе", состоявшегося под председательством главы дипведомства Сергея Лаврова, передает Trend.

"Акцентировано, что ради нанесения России стратегического поражения коллективный Запад - вслед за Украиной - стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства", - сообщили в МИД.

В министерстве отметили, что Россия исходит из приоритета обеспечения стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе, в отличие от Запада, движимого исключительно логикой "игр с нулевой суммой". "Россия будет развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона, с которыми нас объединяют общая многовековая история, географическая близость и тесные людские контакты", - пояснили в МИД РФ.

В сообщении также признается необходимость продолжения усилий по полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию армяно-азербайджанской границы.