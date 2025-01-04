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Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил прием и отправку всех рейсов

Россия Материалы 4 января 2025 10:09 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил прием и отправку всех рейсов.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ, информацию об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) РФ Артем Кореняко.

Временные ограничения начали действовать с 07:45 по московскому времени.

"На работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Главная цель проводимых мероприятий заключается в обеспечении безопасности. Все службы авиагавани и экипажи ВС, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности в соответствии с текущей ситуацией", - добавил он.

О сроках введения ограничений пока не сообщается.

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