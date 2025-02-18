Россия предпринимает усилия для предотвращения снижения уровня воды в Каспийском море - Михаил Мишустин

БАКУ /Trend/ - Россия предпринимает усилия для предотвращения снижения уровня воды в Каспийском море.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишутин на III Экономическом форуме премьер-министров прикаспийских стран в Тегеране.

По его словам, по предложению президента России Владимира Путина проводится большая работа по предотвращению снижения уровня воды в Каспийском море.

Мишустин подчеркнул, что в этом году между Россией и Азербайджаном была создана совместная рабочая группа для решения этой проблемы, в которую также вошли представители других структур.

Он также отметил, что Россия обеспокоена снижением уровня воды в Каспийском море и рассматривает этот вопрос как серьезную проблему.

Напомним, что 17-18 февраля в Тегеране проходит Экономический форум прикаспийских стран (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран).

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