Россия и ОАЭ договорились поддерживать координацию в рамках соглашений ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Президент России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба пресс-служба Кремля, передает Trend.

Согласно информации, в ходе телефонного разговоры стороны высоко оценили уровень двусторонних отношений и подтвердили намерение продолжать сотрудничество, в том числе в рамках ОПЕК+.

Сообщается, что лидеры выразили готовность к дальнейшей реализации совместных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, стороны договорились поддерживать тесную координацию в рамках соглашений ОПЕК+.