Германия нуждается в открытом диалоге с Турцией – эксперт

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что Турция является единственной страной, способной приостановить поток беженцев в Германию, Берлин нуждается в немедленном открытом диалоге с Анкарой.

Об этом сообщил Trend колумнист турецкой газеты ZedLife, Гюнгер Гекдак комментируя растущую напряженность между Германией и Турцией.

По словам эксперта, в связи с тем, что Германия является наиболее экономически развитым государством в ЕС, большинство беженцев из региона Ближнего Востока и в частности из Сирии и Ирака предпочитают попасть именно в эту страну.

По мнению эксперта, поток беженцев в Германию может создать серьезные социальные проблемы в этой стране, а также способствовать росту исламофобии в немецком обществе.

Эксперт отметил, что вместе с экономической ролью Германии, следует отметить политическую активность Берлина в Евросоюзе, что в совокупности делает эту страну локомотивом ЕС.

«Существующие разногласия между членами ЕС также заставляют Германию играть более активную роль в этой организации, и все это отражается на внешней политике страны, и ее отношениях с другими странами», - сказал Гекдак.

Отметим, что ранее министр Турции по делам ЕС Омер Челик сказал что, в Турции не видят оснований для сохранения миграционного соглашения с ЕС.

По словам министра, Турция выполнила все обязательства по соглашению, при этом ЕС до сегодняшнего дня не выполнил ни одно из своих обещаний.

«Турция в любое время и в любом формате может изменить миграционное соглашение. Я уверен, что настало время пересмотреть соглашение, и не думаю, что имеются причины оставить его в силе», - сказал Омер Челик.

Напомним, что главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В рамках этих договоренностей в мае прошлого года Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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