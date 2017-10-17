Переговоры об урегулировании кризиса между Турцией и США перенесены

17 октября 2017 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переговоры об урегулировании кризиса между Турцией и США, которые должны были состояться сегодня, перенесены, пишут во вторник турецкие СМИ.

О причинах переноса переговоров не сообщается.

Как сообщалось ранее, сегодня должна была состояться встреча делегации США с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Накануне делегация США прибыла в Турцию для проведения переговоров по урегулированию кризиса в отношениях между двумя странами.

Отметим, что ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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