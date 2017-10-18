ВВС Турции разбомбили объекты РПК на севере Ирака

18 октября 2017 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористической организации РПК на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции распространенном в среду.

В сообщении отмечается, что воздушная операция проводилась в районе Зап на севере Ирака.

«В рамках воздушной операции уничтожены более пяти террористов и склады боеприпасов», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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