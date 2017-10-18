США выдвинули ряд условий для нормализации отношений с Турцией

18 октября 2017 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках переговоров по нормализации отношений с Турцией делегация США выдвинула ряд условий, пишут в среду местные СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Одним из условий является представление доказательств того, что арестованный ранее сотрудник генконсульства США в Турции имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена. Еще одно условие заключается в том, что Турция должна предоставлять Штатам полную информацию о ходе следствия.

Отметим, что накануне делегация США прибыла в Турцию для ведения переговоров по урегулированию кризиса в отношениях между двумя странами.

Напомним, что ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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