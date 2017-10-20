Премьер Турции призвал мэра Анкары уйти в отставку

20 октября 2017 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал мэра Анкары Ибрахима Мелих Гекчека уйти в отставку, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Премьер также выразил надежду на то, что Гекчек выполнит требование правительства.

О причине этого требования не сообщается.

Отметим, что ранее президент Турции также призвал Гекчека уйти в отставку.

Президент Турции потребовал от некоторых членов партии уйти в отставку. Данное требование связано с ожидаемыми реформами в правящей Партии справедливости и развития.

Напомним, что Гекчек является мэром Анкары с 1994 года.

22 сентября подал в отставку мэр Стамбула Кадир Топбаш. На это место был избран Мевлют Уйсал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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