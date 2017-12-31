В Стамбуле задержаны 20 членов «Исламского государства»

В Стамбуле по подозрению в причатсности к террористической группировке ИГ задержаны не менее 20 человек, включая 15 иностранных граждан, говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенном в воскресенье.

Силы безопасности провели рейды в трех районах города после того, как получили сигнал о связях подозреваемых с лидерами «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

В сообщении отмечается, что подозреваемые планировали совершить нападения во время празднования Нового года в Стамбуле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.