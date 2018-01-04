В Турции за причастность к ИГ задержаны 26 человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бингель по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) задержаны 26 человек, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.



В ходе рейда у задержанных изъяты "пояс смертника", приспособления для изготовления взрывчатых веществ, а также охотничьи ружья.

Отметим, что 1 декабря в рамках спецоперации в Стамбуле были задержаны 62 иностранных гражданина-члена ИГ.

Напомним, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 года по август 2017 года в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны свыше 1000 человек.

В рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что усилят борьбу с ИГ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка «Исламское государство», YPG и PYD.





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