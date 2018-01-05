МИД Турции осудил израильский законопроект по Иерусалиму

5 января 2018 04:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции отреагировал на принятый Кнессетом (парламентом) Израиля законопроект, предусматривающий передачу под юрисдикцию сформированных Израилем муниципалитетов ряда арабских кварталов Иерусалима, которые уже находятся по другую сторону т.н. разделительной стены.

В заявлении турецкого МИД отмечается, что данный шаг Израиля наносит ущерб мирному процессу и стабильности в регионе, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что законопроект противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 10/19, в которой говорится, что «любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы».

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