Соглашения между Турцией и США теряют актуальность - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Соглашения между Турцией и США теряют актуальность, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом во Францию, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По его словам, это связано с тем, что США не выполняют требований Турции об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена.

Президент Турции также отметил, что США не вправе давать миру уроки справедливости.

Отметим, что 15 июля 2017 года исполнился год с попытки военного переворота, в результате чего погибли 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения.

Власти Турции обвиняют лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, в причастности к попытке военного переворота и требуют его экстрадиции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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