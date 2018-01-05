Турция получит истребители F-35 до конца 2018 года

5 января 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция получит истребители пятого поколения F-35 до конца 2018 года, сообщают в пятницу турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Согласно сообщению, Турция намерена приобрести в целом 100 истребителей F-35.

Отметим, что ранее Вашингтон и Анкара согласовали поставку в Турцию около ста истребителей пятого поколения F-35.
Договор между правительством Турции и компанией Lockheed Martin был подписан в мае 2017 года.
Напомним, что ранее представители Демократической партии США выдвинули инициативу о возможной отмене поставки Турции истребителей пятого поколения F-35.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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