Турция устала от диалога по членству в ЕС - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турецкий народ устал от бесконечных переговоров по членству в ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, сообщают турецкие СМИ.

"Возможно, нас в итоге вынудят к определенным шагам. Анкара не настроена на постоянные мольбы о принятии в состав Евросоюза", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также привлек внимание к ситуации в Сирии, отметив, что продолжая активную борьбу с террористами ИГ, Анкара ожидает от дружественных стран вклада и в борьбу с сирийскими ответвлениями террористической организации PKK – PYD и YPG.

"К сожалению, некоторые из союзников Турции поддерживают террористов PYD/YPG, полагая, что тем самым ведут борьбу с ИГ. На самом деле формируется основа для возрождения ИГ. Для противостояния опасным планам важна бдительность и тесные контакты спецслужб", - добавил турецкий лидер.

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