Советник посольства США вызван в МИД Турции (версия 2)

10 января 2018 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Советник посольства США Филипп Коснетт был вызван в МИД Турции в связи c сирийским вопросом, сообщают турецкие СМИ.

Согласно дипломатическим источникам, на встрече на повестке дня стоял вопрос Сирии.

В Министерство иностранных дел Турции по вопросу зон конфликта в Сирии во вторник был вызван посол России в Анкаре Алексей Ерхов, в среду - посол Ирана в Анкаре Мохаммед Ибрагим.

БАКУ /Trend/ - Советник посольства США Филипп Коснетт был вызван в МИД Турции в связи c сирийским вопросом, сообщают турецкие СМИ.

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