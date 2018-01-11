В Турции конфисковано 20 тысяч тонн героина – глава МВД

БАКУ /Trend/ - В течение 2017 года в Турции в целом было конфисковано 20 тысяч тонн героина, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Сойлу, это говорит о том, что Турция находится перед большим риском и должна ужесточать борьбу с наркоманией.

Сойлу отметил, что в течение 2016 года в Турции от передозировки умерло 520 человек, а в 2017 году число погибших достигло 1020 человек.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом» - сказал Сойлу.

Напомним, что 9 января этого года полиция Стамбула конфисковала 500 килограммов наркотических веществ, в том числе 150 килограммов героина.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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