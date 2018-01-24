В Турции задержан еще один "министр" ИГ

24 января 2018 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа задержан т.н. «министр здравоохранения» террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Кэфах Башер Хусейн. Об этом говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в среду.

Также задержаны еще 14 человек, которые имели связи с ИГ.

«Семь из задержанных являются гражданами Алжира, по двое - Сирии и Ирака, по одному гражданину Голландии, Марокко и Египта», - говорится в сообщении полиции.

12 января полиция Турции задержала т.н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей организации ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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