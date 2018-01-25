Президент Турции прибыл к сирийской границе

25 января 2018 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с главой генштаба Хулуси Акаром вечером из Анкары отправились в Операционный центр Второй армии в Хетае, ответственной за управление операцией "Оливковая ветвь", сообщают турецкие СМИ.

Также отмечается присутствие заместителя премьер-министра Турции Бекира Боздага, министра обороны Нуреттина Джаныклы, командующего сухопытными войсками Яшара Гюлера.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

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