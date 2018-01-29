Турция не стремится к захвату земель Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции на северо-западе Сирии.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцам, находящимся ныне в Турции", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции "Щит Евфрата", ныне ведут успешную борьбу в Африне.

Президент Турции заявил, что операция в Африне направлена также на защиту интересов мирных жителей Сирии.

"Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность. История повторяется", - констатировал Эрдоган.

Глава государства раскритиковал далее противников антитеррористической операции "Оливковая ветвь".

"Тем самым, эти лица негласно поддерживают насилие и давление на жителей Сирии, закрывают глаза на деятельность террористов в регионе", - сказал турецкий лидер.

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