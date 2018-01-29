Турция не стремится к захвату земель Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции на северо-западе Сирии.
"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцам, находящимся ныне в Турции", - сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции "Щит Евфрата", ныне ведут успешную борьбу в Африне.
Президент Турции заявил, что операция в Африне направлена также на защиту интересов мирных жителей Сирии.
"Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность. История повторяется", - констатировал Эрдоган.
Глава государства раскритиковал далее противников антитеррористической операции "Оливковая ветвь".
"Тем самым, эти лица негласно поддерживают насилие и давление на жителей Сирии, закрывают глаза на деятельность террористов в регионе", - сказал турецкий лидер.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.