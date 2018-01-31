В Турции предотвращен крупный теракт

БАКУ /Trend/ - В расположенной на востоке Турции провинции Бингель, в ходе проводимой силами местной полиции спецоперации, предотвращен крупный теракт, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, в рамках операции было обнаружено 600 килограммов взрывчатого вещества, которое было зарыто рядом одной из магистральных дорог.

Сообщается также, что в рамках спецоперации задержаны двое членов террористической организации РПК. О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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