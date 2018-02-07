В Стамбуле проведена антитеррористическая операция

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут в среду турецкие СМИ.

В рамках операции были проведены обыски по ранее установленным адресам.

Задержаны 10 человек. Все они являются гражданами Турции.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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