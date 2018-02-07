В Турции разоблачена шпионская сеть, связанная с террористами в сирийском Африне

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Шанлыурфа на границе с Сирией разоблачена шпионская сеть, которая передавала информацию террористам в сирийском Африне, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции против шпионской сети задержаны 14 человек.

Задержанные поддерживали связь с террористами в Африне и периодически информировали их о расположении и передвижении ВС Турции в провинции Шанлыурфа. О личностях задержанных не сообщается.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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