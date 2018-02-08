Автомобиль члена правления правящей партии Турции попал в аварию

БАКУ /Trend/ - Автомобиль члена правления правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Зейнеп Алкыш попал в аварию, сообщают в среду турецкие СМИ. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Шанлыурва.

Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Алкыш а также члены ее семьи получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

О других деталях инцидента не сообщатся.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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