Автомобиль члена правления правящей партии Турции попал в аварию

8 февраля 2018 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автомобиль члена правления правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Зейнеп Алкыш попал в аварию, сообщают в среду турецкие СМИ. Сообщается, что инцидент произошел в провинции Шанлыурва.

Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) Алкыш а также члены ее семьи получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

О других деталях инцидента не сообщатся.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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